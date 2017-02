IKEA will von syrischen Flüchtlingen gefertigte Waren verkaufen

Der Einrichtungskonzern IKEA hat vor, sein Angebot ab 2019 durch neue Teppich- und Textilwaren zu erweitern, teilte der Sender CNN mit. Zu diesem Zweck will er etwa 200 zusätzliche Arbeitsplätze für syrische Flüchtlinge schaffen, die in Jordanien leben. Dabei sollen vor allem Frauen den Vorzug bekommen. Für sie seien bereits gleitende Arbeitszeiten geplant, damit sie diese Tätigkeit mit Kinderbetreuung in Einklang bringen können.