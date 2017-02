Polizist droht mit Selbstmord im Istanbuler Universitätskrankenhaus

Ein bewaffneter Polizist hat sich in einem Raum im Universitätskrankenhaus in Istanbul eingesperrt und droht, Selbstmord zu begehen. Das Personal wurde aus dem Gebäude evakuiert. Unterhändler versuchten, den Mann zu überreden, sich selbst nicht zu töten. Der Offizier sei in der medizinischen Fakultät Cerrahpaşa behandelt worden. Er hat keine Geiseln genommen, berichtet AP unter Berufung auf den Chefarzt des Krankenhauses, Dr. Zekayi Kutlubay.