NASA veröffentlicht detaillierte Bilder der Saturnringe

Die Sonde Cassini hat detaillierte Bilder des Ringsystems des Saturn geliefert. Die Aufnahmen wurden auf der offiziellen NASA-Seite veröffentlicht. Die hohe Bildauflösung macht Objekte sichtbar, deren Durchmesser nur etwa 550 Meter beträgt.

Die spektakulären Aufnahmen wurden gemacht, während die Sonde am äußeren Rand des Hauptringsystems vorüberflog. Aus dieser Perspektive konnte die NASA-Sonde solche winzige Strukturen des Systems wie „Strohhalme“ und „Propeller“ festhalten. Die letzte Cassini-Missionsphase zur Erforschung des Ringsystems startete im November 2016. Die NASA-Sonde soll insgesamt 22 mal am äußeren Rand des Hauptringsystems vorüberfliegen. Am Ende der Mission wird die Sonde schließlich in die Saturnatmosphäre eindringen.