Drei mutmaßliche IS-Terroristen in Berlin festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com

Am Dienstag sind bei einer Anti-Terror-Razzia in Berlin drei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ festgenommen. Das gab Bild unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft bekannt. Die Angaben sind später von dem Polizeisprecher Winfrid Wenzel bestätigt worden. Die Männer sind im Alter von 21, 31 und 45 Jahren. Zwei Festgenommene wohnen in Berlin, einer ist ein türkischer Staatsbürger.