Todesdrama in Gartenlaube in Arnstein – Vergiftung mit Kohlenmonoxid, Verdacht auf Drogenkonsum

Die sechs Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren sind im bayerischen Arnstein an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. In dem abgelegenen Schuppen, wo sie bei einer kleinen Party umkamen, gab es einen Holzofen und weitere Geräte, die den Austritt des Gases verursachen konnten, sagte ein Polizeisprecher laut Bild. In der Hütte seien Drogen gefunden worden, berichtete die Ausgabe unter Berufung auf Polizeikreise. Der Fall wird weiter untersucht.