Trump lässt Obamas Regelung zum Schutz von Homosexuellen bestehen

Quelle: Reuters

Die Regelung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gegen Diskriminierung von Schwulen am Arbeitsplatz bleibt in Kraft, meldet "The Hill." „Präsident Donald Trump ist entschlossen, die Rechte von allen Amerikanern, einschließlich der LGBT-Community, zu schützen“, hieß es aus Trumps Pressedienst. Dabei handelt es sich um Obamas Anordnung, demnach Mitarbeiter von Auftragnehmern der US-Bundesbehörden nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden dürfen.