Quelle: Reuters Europäischer Gerichtshof verweigert Terror-Unterstützern Asyl

Laut dem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) kann einem Asyl verweigert werden, auch wenn er persönlich an terroristischen Handlungen nicht teilgenommen hat. Die EU-Richtlinie beim Ablehnen der Asylanträge betrifft nun auch diejenigen, die „die Anwerbung, Organisation, Beförderung oder Ausrüstung von Personen vornehmen“, die terroristische Handlungen begehen, planen oder vorbereiten. Die Behörde fällte diese Entscheidung am Dienstag in ihrem Sitz in Luxemburg.