Nackte PETA-Tierschützer protestieren gegen Pelzkleidung in Videospiel Warhammer

© games-workshop.com Nackte PETA-Tierschützer protestieren gegen Pelzkleidung in Warhammer

Die Tierrechtsorganisation PETA hat Games Workshop aufgefordert, alle Pelzkleider aller Figuren aus dem Spiel Warhammer zu entfernen. Den entsprechenden Brief haben die Aktivisten an den Generaldirektor des Spielherstellers, Kevin Rountree, gesendet. „Wir begrüßen zwar, dass die Charaktere fiktional sind - sie in etwas zu kleiden, das wie eine Nachbildung eines toten Tieres aussieht, vermittelt jedoch den Eindruck, es sei akzeptabel, Echtfell zu tragen“, heißt es auf der PETA-Webseite.