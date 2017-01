EU-Chefdiplomat Tusk: Die USA sind genauso gefährlich wie radikaler Islam

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die USA unter Präsident Donald Trump eine der äußeren Bedrohungen für die Union genannt. Damit gehören sie in eine Reihe mit China, Russland und dem radikalen Islam, erklärte er in einer Pressekonferenz in Tallin. Tusk fügte hinzu, dass die Europäische Union "spektakuläre Schritte" unternehmen muss, um Desintegration zu vermeiden. Die EU könnte ihm zufolge von der Handelsstrategie Trumps profitieren, um europäische Wirtschaftsbeziehungen weltweit zu stärken.