Schottische Premierministerin stellt Theresa May zweimonatiges Ultimatum zum Brexit

Die Erste Ministerin Schottlands Nicola Sturgeon hat der britischen Regierungschefin Theresa May nahegelegt, ihr Land ein zweites Referendum über den Verbleib im Vereinigten Königreich durchführen zu lassen, sollte in zwei Monaten immer noch kein Kompromiss zum Brexit erzielt worden sein. Dies berichtete The Independent. "Das ist eine meiner letzten Möglichkeiten, der Premierministerin klarzumachen, dass ich irgendwelche Bewegung von ihrer Seite sehen muss", kommentierte Sturgeon.