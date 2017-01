"Fake News" wird Anglizismus des Jahres 2016

Am Dienstag hat eine Jury aus Sprachwissenschaftlern den Begriff "Fake News" zum Anglizismus des Jahres ernannt. "Mit ‚Fake News‘ gab es einen Kandidaten, der 2016 eine so plötzliche und massive Präsenz im öffentlichen Diskurs erlangt hat, dass es am Ende doch keine ernsthafte Alternative gab", erklärte der Jurysprecher Anatol Stefanowitsch. Platz zwei in dem Ranking belegt das Wort "Darknet", gefolgt von "Hate Speech".