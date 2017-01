Terroranschläge in Moskau während Eishockey-Weltmeisterschaft vereitelt

In Russland zeichnet sich eine allgemeine Tendenz zur Senkung der Terroraktivität ab, erklärte der stellvertretende Direktor des Nationalen Anti-Terror-Komitees Russlands, Igor Kuljagin. So hätten die Sicherheitskräfte am 2. Mai 2016 in Moskau eine Gruppe von Extremisten festgenommen, die Terrorangriffe während der Eishockey-Weltmeisterschaft 2016 geplant haben sollen. Außerdem seien weitere Anschläge in der russischen Hauptstadt zu Neujahr und an Weihnachten vereitelt worden.