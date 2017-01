Deutsche Bank büßt mit 625 Millionen US-Dollar für Spiegelgeschäfte mit Russland

Quelle: Sputnik Deutsche Bank büßt 625 Millionen US-Dollar für „Spiegelgeschäfte“ mit Russland ein

Im Zeitraum von 2011 bis 2015 war die Deutsche Bank in eine Affäre wegen dubioser Aktiendeals in der New Yorker Niederlassung verwickelt, teilt Reuters mit. Das Geldhaus habe Kunden angelockt, Wertpapiere in Moskau für Rubel zu kaufen. Später wurden diese an der Londoner Börse wieder abgesetzt. Durch sogenannte „Spiegelgeschäfte“ soll das Kreditinstitut beinahe 10 Milliarden US-Dollar aus Russland gebracht haben. Dafür wurde die Bank unter Strafe in Höhe von 625 Millionen Dollar gestellt.