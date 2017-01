Polnische und US-amerikanische Militärs starten gemeinsame Manöver in Polen

Quelle: Reuters

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Angehörigen der US-Armee zu Beginn der gemeinsamen amerikanisch-polnischen Militärübungen in der Woiwodschaft Lebus feierlich begrüßt, meldet der polnische Rundfunk. „Wir glauben, dass dieser Augenblick von historischer Bedeutung ist, weil sich ein Paradigmenwechsel in unserem Teil Europas und unserem Teil der Welt abzeichnet. Und zwar nicht nur dokumentarisch, sondern heute und fassbar: Die Nordatlantische Allianz ist in Polen präsent“, so Duda.