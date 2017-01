Russische Paralympioniken vom Qualifikationswettbewerb der Winter-Paralympics 2018 ausgeschlossen

Quelle: Sputnik Russische Paralympioniken vom Qualifikationswettbewerb der Winter-Paralympics 2018 ausgeschlossen

Das Internationale Paralympische Komitee hat einen Antrag des Paralympischen Komitees Russlands zurückgewiesen, den russischen Sportlern die Teilnahme am Ausschied zu den Paralympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang zu gestatten. Die offizielle Absage wurde nach einer Sitzung in Bonn vom Präsidenten der Organisation Philip Craven unterschrieben. Dies gab der russische Ausschuss auf seiner Webseite bekannt.