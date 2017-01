Die Krim wird US-Präsidenten mit Denkmal würdigen

Die Behörden der Stadt Jalta an der Südküste der Halbinsel Krim haben beschlossen, ein Denkmal zu Ehren des 32. US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt zu errichten, der 1945 an der Konferenz von Jalta teilgenommen hatte. Die Einweihung soll am 8. April 2017 stattfinden, informierte die Föderale Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Verwaltung der Stadt. Das Monument soll auf einer Straße erstellt werden, die bereits den Namen Roosevelts besitzt.