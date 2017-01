Erfinder des Labyrinth-Spiels Pac-Man in Japan verstorben

Am 22. Januar ist der Gründer eines der ersten Unternehmen, das Videospiele entwickelt hat, Masaya Nakamura, im Alter von 91 Jahren in Japan gestorben, teilt Variety mit. Im Jahre 1955 hatte er die Firma Nakamura Manufacturing ins Leben gerufen, die später in Namco umbenannt wurde. Anfang der 1980er Jahre hat das Unternehmen das erfolgreichste Spiel in seiner Geschichte "Pac-Man" entwickelt.