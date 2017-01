Starbucks versus Trump-Dekret: Kaffeehaus will 10.000 Flüchtlinge anstellen

Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat Arbeitsplätze für 10.000 Flüchtlinge versprochen. "Es gibt 65 Millionen Menschen weltweit, die die UNO als Flüchtlinge anerkannt hat. Und wir entwickeln Pläne, über 10.000 von ihnen in 75 Ländern der Welt anzustellen", heißt es in einer Presseerklärung des Unternehmens. Starten soll das Programm in den USA. Als erste Zielgruppe sollen diejenigen eingestellt werden, die zuvor für das US-Militär in Krisengebieten als Übersetzer und Hilfspersonal tätig waren.