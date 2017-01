Irland leistet keine finanzielle Unterstützung mehr an traditionelle Energien

Irland wird zum ersten Staat weltweit, der die Finanzierung für traditionelle Energiequellen auf Gesetzesebene verbietet. Das gab die Zeitung The Independent bekannt. Den entsprechenden Gesetzentwurf hat das irische Parlament in der ersten Lesung angenommen. Laut dem Dokument dürfen die Gelder aus dem Irischen Fonds für Strategische Investitionen für die finanzielle Hilfe an traditionelle Energieerzeuger nicht genutzt werden.