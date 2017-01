Mais-Diät in Frankreich macht aus Hamstern Kannibalen

© Wikipedia Mais-Diät macht Hamster in Frankreich zu Kannibalen

Die Wissenschaftler der Universität Straßburg haben eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, warum die Population des Feldhamsters in Westeuropa so drastisch sinkt. Dabei kamen sie zur Schlussfolgerung, dass die aktive landwirtschaftliche Tätigkeit der Menschen die Schuld daran haben soll: Die Ration der Tiere beschränkte sich allmählich nur noch auf Maiskörner. Eine solche „Diät“ provoziere schnell den Mangel am Vitamin B3, der die Hamster zum Auffressen ihrer eigenen Jungen verleitete.