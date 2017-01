Erste Frau zur Leiterin der norwegischen Luftstreitkräfte ernannt

© Twitter Erste Frau zur Leiterin der norwegischen Luftstreitkräfte ernannt

Die Generalmajorin Tonje Skinnarland wurde offiziell zur ersten Frau, die den Posten der Luftstreitkräfte-Chefin bekleidet, meldet die Zeitung The Local. Seit Oktober 2016 war sie de facto amtierende Stellvertreterin nach dem Tod ihres Vorgängers Per Egil Rygg. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge verfüge Skinnarland über Erfahrung in internationalen NATO-Einsätzen in Kosovo und Litauen. Außerdem soll sie vorher in der Sicherheitsabteilung des norwegischen Verteidigungsministeriums gedient haben.