Deutscher Bundestagsabgeordneter mit iranischem und deutschem Pass fällt unter Trumps Einreiseverbot

© Twitter Deutscher Bundestagsabgeordneter mit iranischem Hintergrund fällt unter Trumps Einreiseverbot

Die vom US-Präsidenten Donald Trump verhängten Einreisebeschränkungen haben auch den Vizechef der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe, den Grünen-Abgeordneten Omid Nouripour, getroffen, berichtet Spiegel. Der gebürtige Iraner besitzt eine Doppelstaatsbürgerschaft und reist regelmäßig in die USA. Trotzdem wurde ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt. "An mir sieht man, wie absurd Trumps Einreisestopp ist", kommentierte Nouripour dazu.