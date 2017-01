Prinzen William und Harry werden Denkmal zum 20. Todestag ihrer Mutter setzen lassen

Quelle: Reuters Prinzen William und Harry werden Denkmal zum 20. Todestag ihrer Mutter setzen lassen

Der britische Thronfolger William und sein Bruder Harry wollen ihre Mutter, die Fürstin von Wales Diana, zum 20. Todestag in einer Statue in London verewigen lassen. Dies teilte eine Quelle im Kensington-Palast mit. „Es sind 20 Jahre seit dem Tod unserer Mutter vergangen. Und jetzt ist es an der Zeit, ihren positiven Einfluss auf das Vereinigte Königreich und die ganze Welt durch den Bau der Statue anzuerkennen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kinder von Diana.