Schiff mit 31 Passagieren an malaysischer Küste verschwunden

Ein Schiff mit 31 Passagieren an Bord, darunter 28 Touristen aus China, ist in der Nähe zur malaysischen Küste verschwunden. Darüber berichtet am Sonntag die malaysische Zeitung The Star unter Berufung auf die nationale Schifffahrtsagentur (MMEA). Der Vorfall soll sich ungefähr 30 Kilometer westlich von der Stadt Kota Kinabalu ereignet haben.