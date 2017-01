Fünf Iraker und ein Jemeniter zum Flug in die USA nicht zugelassen

Quelle: Reuters

Fünf Bürger des Irak und ein Jemens durften nicht an Bord einer EgyptAir-Maschine in Kairo, die nach New York fliegen musste. Die Fluggäste, die in der ägyptischen Hauptstadt umsteigen mussten, wurden in ihre Länder zurückgeschickt, berichtet Sky News Arabia. Reuters bestätigte die Information mit Verweis auf Quellen im Flughafen.