#CalExit: Unterschriftensammlung für Unabhängigkeit Kaliforniens geht los

In Kalifornien hat die Organisation Yes California eine Unterschriftensammlung für den Austritt des US-Bundesstaats aus der Union gestartet. Vor zwei Tagen hatte der kalifornische Innenminister die Prozedur genehmigt. Die CalExit-Anhänger müssen nun im Laufe von 180 Tagen die Unterschriften von acht Prozent der Bürger des bevölkerungsreichsten Bundesstaates sammeln, was etwa 600.000 Personen ausmacht. Sollten sie Erfolg erzielen, findet im November 2018 die erste Abstimmung statt.