Bestes Hostel der Welt: Hostel Soul Kitchen in Sankt Petersburg

© soulkitchenhostel.com Hostel Soul Kitchen in Sankt Petersburg als bestes in der Welt anerkannt

Das Hostel Soul Kitchen in der zweitgrößten Stadt Russlands hat den Hoscar-Preis 2017 bekommen. Damit erklärt die Jury es zur besten Herberge seiner Art in der Welt. Soul Kitchen gewann in fünf nominierten Kategorien. Den Erfolg des Hostels erklären seine Besitzer damit, dass sie eine derartigen Einrichtung mit einem neuen Konzept „neu verwirklicht“ haben. Dabei habe man den größten Nachteil eines Hostels, nämlich die knappe Privatsphäre, bewältigen können.