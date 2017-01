Apple patentiert Gerät zum Verdampfen von Flüssigkeiten

Quelle: Reuters Apple patentiert Gerät zum Vapen

Das Unternehmen Apple hat ein Gerät beim US-Patentamt registriert, das Flüssigkeit mit Hilfe hoher Temperaturen in Dampf umwandelt. Den Antrag zur Registrierung reichte die Computerfirma im Juni 2016 ein. Am 26. Januar wurde das Patent genehmigt, berichtet das Portal Digital Trends. In dem Dokument wird nicht präzisiert, wofür die Firma das Gerät einsetzten möchte. Digital Trends vermutet, dass der Apparat für medizinische Zwecke bestimmt ist.