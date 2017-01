Bei Vereidigungszeremonie von Trump festgenommener Journalist freigelassen

Quelle: Reuters Der während der Vereidigungszeremonie von Trump festgenommene Journalist freigelassen

Die US-Staatsanwaltschaft hat den Chef-Producer von Vocativ, Evan Engel, freigelassen. Er war am Tag der Amtseinführung von Donald Trump bei den Protesten in Washington verhaftet worden. Das gab die Journalistin Rachel Kurzius in ihrem Twitter-Blog bekannt. Die Behörde habe dies entschieden, nachdem sie Beweise analysiert und Gespräche geführt hat. Andere an jenem Tag erfolgte Festnahmen bearbeiten die Staatsanwälte weiter.