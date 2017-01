Frankreich schafft Gratis-Nachschläge bei Softdrinks-Automaten im Kampf gegen Fettleibigkeit ab

In Frankreich ist ein Gesetz in Kraft getreten, der den Gaststättenbetrieben verbietet, ihren Kunden einen unbegrenzten Zugang zu Brausen für einen Festpreis oder kostenlos zu erlauben. Dies teilte die Zeitung The Local mit. Die Maßnahme sei gegen die aufsteigende Tendenz zur Adipositas in der Bevölkerung gerichtet. Laut Eurostat-Daten leiden 15,3 Prozent der volljährigen Franzosen an Übergewicht.