Künstlerin von der Krim gedenkt Opfer der Leningrader Blockade mit Schneezeichnungenfilm [VIDEO]

Die Künstlerin Ksenija Simonowa, die auf der Halbinsel Krim lebt, hat die Chroniken des 2. Weltkrieges und Tagebücher von Einwohnern der 1941-1944 belagerten Stadt in einem Film dargestellt. Ursprünglich wollte sie beim Zeichnen Sand verwenden, aber nach langen Experimenten beschloss sie, Schnee für ihre Grafik zu nutzen. Durch dieses Material wollte sie an die schwersten Tage des verhungerten Leningrads am Jahrestag seiner Befreiung erinnern.