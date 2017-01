IS zündet Ölreservoirs nahe Mossul an

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat haben Ölreservoirs in der Nähe des irakischen Mossul in Brand gesetzt, meldet der französische Sender BFMTV. Die Stadt, in der sich derzeit mehrere tausend Menschen aufhalten und über keine Schutzvorrichtungen verfügen, ist mit schwarzem Rauch überdeckt. Das Einatmen von Verbrennungsprodukten beeinträchtigt die Gesundheit der Stadtbewohner: Immer mehr Menschen bekommen Atemkrankheiten.