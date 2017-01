Zuschauer fragt ukrainischen TV-Sender live, warum sich "Aggressor" besser um Krim-Bewohner kümmert

Ein Bewohner der Stadt Charkiw hat bei dem ukrainischen TV-Sender NewsOne angerufen und gefragt, warum die Moderatoren Russland als einen Aggressor bezeichnen, obwohl das Leben auf der Krim heute besser ist als vor dem Beitritt der Halbinsel zu Russland. Die entsprechende Videoaufnahme wurde auf YouTube veröffentlicht.

"Sie sagen oft 'Aggressor', aber ich bin erstaunt, warum sich der Aggressor besser um die Ukrainer auf der Krim kümmert? Die Rente ist dort vier Mal höher als meine, die medizinische Behandlung ist kostenlos, Gas ist viel billiger und so weiter. Wer ist dann eigentlich der Aggressor?", so der Zuschauer. Er fügte hinzu, dass er selber darüber nachgedacht hat, auf die Krim umzuziehen. "Es gibt dort noch Patrioten, die umziehen würden. Aber dort hat man mir meistens den Vogel gezeigt, niemand will in die Ukraine", sagte er.