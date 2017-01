Urteil: Griechenland liefert türkische Offiziere nach Putschversuch nicht aus

Quelle: www.globallookpress.com Urteil: Griechenland liefert türkische Offiziere nach Putschversuch nicht aus

Acht türkische Offiziere, die nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli Asyl in Griechenland beantragt haben, nicht ausgeliefert. Das hat das griechische Oberste Gericht in letzter Instanz beschlossen. Die Staatsanwaltschaft in Athen sei nicht sicher, ob die Militärs ein fairer Prozess in der Türkei erwartet.