Russland und Türkei zerstören IS-Befehlsstände in Provinz Aleppo

Quelle: Sputnik

Die russischen und türkischen Streitkräfte haben bei ihrem gemeinsamen Einsatz in der Stadt al-Bab in der syrischen Provinz Aleppo drei Befehlsstände und Nachrichtenpunkte sowie viele Stützpunkte der Terrormiliz „Islamischer Staat“ angegriffen. Das gab das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt. Dabei waren russische Frontbomber Su-24M und Kampfjets Su-35S sowie türkische Mehrzweckjäger F-16 und F-4 im Einsatz, heißt es.