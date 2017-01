Mogherini: Europa verzeichnet wachsenden Antisemitismus

Die Außenpolitische Sprecherin der EU, Federica Mogherini, hat in ihrem Statement anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt, dass der Antisemitismus in Europa zunimmt. "Der Antisemitismus ist nicht verschwunden und europäische Juden werden zu oft angegriffen. Die Diskriminierung aufgrund der Religion oder ethnischen Zugehörigkeit nimmt dramatisch zu", sagte sie.