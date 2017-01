Cristiano Ronaldo will bis 45 spielen

Quelle: Reuters Cristiano Ronaldo will bis 45 spielen

Der portugiesische Fußballspieler Cristiano Ronaldo will seine Karriere in den nächsten 14 Jahren nicht beenden. "Wenn ich fit bin, würde ich gerne spielen, bis ich 35, 36, 37, 41 oder 45 Jahre alt bin", sagte der Sportler. "Fußball ist meine Leidenschaft. Das ist es, was ich liebe", gestand Ronaldo.