Quelle: Sputnik Menschenrechtsorganisation: Grenzsoldaten auf dem Balkan misshandeln Flüchtlingskinder

Grenzschutzbeamte in Ungarn, Kroatien und Bulgarien misshandeln Kinder von Asylbewerbern. Das gab The Independent unter Berufung auf die internationale Organisation "Save the Children" bekannt. Grenzsoldaten prügeln regelmäßig auf Teenager unter zwölf Jahren ein und hetzen Hunde auf sie. Danach schicken sie sie zurück nach Serbien.