Elf Männer wegen Verdachts der Beteiligung am IS in Österreich festgenommen

Am Donnerstag hat die österreichische Polizei eine Anti-Terror-Razzia in Graz und Wien durchgeführt, meldet die Krone. Dabei sind mindestens acht Personen wegen Verdachts der Beteiligung an der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen worden. Rund 800 Polizisten waren dabei im Einsatz.