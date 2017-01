US-Spitzendiplomaten boykottieren Trump und treten ab

Viele US-Diplomaten sind hinsichtlich der Perspektiven ihres Dienstes in der neuen Regierung Trump äußerst besorgt und wehren sich dagegen buchstäblich mit den Füßen, teilt AP mit. So hat am Donnerstag die für Europa und Eurasien zuständige Assistentin des Außenministers, Victoria Nuland, ihr Amt niederlegt. Kurz davor waren bereits ihre Kolleginnen Joyce Anne Barr und Michele Thoren Bond zurückgetreten. Für Freitag wird auch die Abdankung von Patrick F. Kennedy und Gentry O. Smith erwartet.