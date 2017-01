800 Polizeibeamten an Anti-Terror-Großrazzien in Österreich beteiligt

Seit den frühen Morgenstunden führen die österreichischen Sicherheitskräfte in mehreren Bundesländern, vor allem in den Städten Wien und Graz, Anti-Terror-Einsätze gegen sogenannte "extreme Salafisten" durch, berichtet die Kronen Zeitung. An den Polizeiaktionen beteiligen sich beinahe 800 Beamte. Es sollen bereits mehrere Wohnungen durchsucht sowie acht Moscheen in Graz gestürmt worden sein. Das Innenministerium kündigte für morgen eine Pressekonferenz an.