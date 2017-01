US-Designerin kreiert "lebenden" Umhang, der auf Blicke reagiert

Die US-Designerin Behnaz Farahi hat ein Cape designt, das sich dank einer intelligenten Technologie der Blickrichtung des Gegenübers anpassen kann. Das Modestück besteht aus synthetischen Fasern, in denen eine kleine Eye-Tracking-Kamera versteckt ist. Sie fängt jeden Blick blitzschnell ein und übermittelt die Signale an das flexible Gewebe. Der Stoff zieht sich gleich einem Muskel zusammen und so entsteht die Bewegung, die auch auf das Alter und das Geschlecht des Beobachters abgestimmt ist.