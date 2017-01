Bergungsoperation nach Lawinensturz in Italien abgeschlossen

Quelle: Reuters Bergungsoperation nach Lawinensturz in Italien abgeschlossen

Die italienischen Rettungskräfte haben den Einsatz am Hotel Rigopiano in der Stadt Farindola, das vor einer Woche unter einer Schneelawine begraben worden war, beendet, gibt RaiNews bekannt. Nach endgültigen Angaben wurden 29 Menschen tot geborgen. Am Zeitpunkt des Lawinenabgangs befanden sich 40 Hotelgäste im Gebäude.