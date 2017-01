Greenpeace-Aktivisten protestieren gegen Trump auf Turmkran beim Weißen Haus

Sieben Umweltschützer der Stiftung Greenpeace sind am Mittwoch auf einen TDK an einem Bauobjekt in der Nähe zum Weißen Haus gestiegen, um eine Protestaktion durchzuführen. Die Aktivisten hängten ein Banner mit der Aufschrift „Wehrt euch“, informierte Fox5. Damit sollen sie Kritik am angetretenen US-Präsidenten Donald Trump ausgeübt haben.