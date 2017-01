Lawrow: Russland ist nicht am Zerfall der EU interessiert

Moskau ist am Zerfall der Europäischen Union nicht interessiert, es möchte sie im Gegenteil stark und unabhängig sehen. Das erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei seinem Auftritt vor der Staatsduma. "Präsident Putin hat oftmals gesagt, dass Russland die EU stark, einig und selbstständig sehen will", so Lawrow.