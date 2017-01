NATO verlegt erste Militärs aus Deutschland und Belgien nach Litauen

Quelle: Reuters NATO verlegt erste Militärs aus Deutschland und Belgien nach Litauen

Am Dienstag sind die ersten belgischen Militärangehörigen sowie Bundeswehrsoldaten in der litauischen Hauptstadt Vilnius angekommen. Nach Angaben der Zeitung Spiegel sollten die Militärs bereits am Montag verlegt werden. Die Landung der Transportmaschine sei aber durch Eisregen verhindert worden.