Quelle: Sputnik Rund 200 Häftlinge aus brasilianischem Gefängnis geflüchtet

Bei einem Aufstand in einer brasilianischen Haftanstalt in Bauru im Bundesstaat São Paulo sind ungefähr 200 Häftlinge geflohen, berichtet die Nachrichtenagentur Agência Brasil. Am frühen Mittwochmorgen haben die Häftlinge Matratzen angezündet und einen Fluchtversuch unternommen. Nach Angaben der Polizisten wurden 79 Menschen sofort wieder festgenommen, die anderen sind noch auf freiem Fuß.