Quelle: Sputnik

Russland bereitet neue Verfassung für Syrien vor

Die russische Delegation hat am Rande der Verhandlungen in Astana den Vertretern der syrischen bewaffneten Opposition einen Verfassungsentwurf übergeben, den russische Experten vorbereitet haben. "Ich möchte extra betonen, dass wir das nur getan haben, um diesen Prozess zu beschleunigen und ihn voranzutreiben", sagte der russische Delegationschef Alexandr Lawrentjew. Ihm zufolge wolle sich Russland keinesfalls in den Prozess der Besprechung und Annahme einer neuen Verfassung einmischen.