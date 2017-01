Israel billigt 2.500 neue Siedlerwohnungen im Westjordanland

Israels Behörden haben am Dienstag den Bau von 2.500 neuen Siedlerwohnungen im Westjordanland genehmigt. Das gab Associated Press unter Berufung auf den israelischen Verteidigungsminister, Avigdor Lieberman, bekannt. Nach Angaben der Zeitung Haaretz will der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu Bauaktivitäten in den großen Siedlungsblöcken auf diesem Territorium beschleunigen. Es werden im Wesentlichen bereits bestehende Siedlungskomplexe ausgebaut.