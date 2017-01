Russische Feuerwehr rettet 150 Ferkel aus brennendem Stall [VIDEO]

© Youtube / Ruptly TV Russische Feuerwehr rettet 150 Ferkel aus brennendem Stall [VIDEO]

Am vergangenen Freitag ist in einem Stall in der Ortschaft Tschornaja Retschka im russischen Gebiet Tomsk Feuer ausgebrochen. Insgesamt rund 150 Schweine und Ferkel haben sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befunden. Durch einen Einsatz der Feuerwehr wurden die Tiere vor dem Brand gerettet.